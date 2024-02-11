وافتتحت الجولة الأوروبية للسيدات (LET) موسمها في ملعب "باوباب" المعتمد من قبل رابطة لاعبي الغولف المحترفين، بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا التي أصبحت ملاذا للحياة البرية عام 2020.

وبالقرب من أحد لاعبي الغولف ظهرت الزرافتان تتجولان بشكل طبيعي، لينتشر مقطع فيديو رصدته الكاميرات لعملية الاقتحام اللطيفة تلك.

وغالبا ما يتم رؤية الحيوانات البرية مثل الزرافة وحمار الوحش في تلك المناطق.