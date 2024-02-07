وشارك 1200 ناشر من 70 دولة في المعرض الذي أقيم في الفترة من 25 يناير إلى السادس من فبراير تحت شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة) في مركز مصر الدولي للمعارض.

وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن دورة هذا العام "حققت عددا من الأرقام القياسية غير المسبوقة بدءا من عدد الزائرين، وعددالناشرين والعارضين المشاركين، وعدد الدول المشاركة، وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات، وغيرها من المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض إقليميا ودوليا".

وكان المعرض الذي تنظمه سنويا الهيئة المصرية العامة للكتاب قد استقبل في دورته السابقة عام 2023 أكثر من 3.5 مليون زائر.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تسلمت سلطنة عُمان راية (ضيف شرف) المعرض لدورة عام 2025 من النرويج التي حلت ضيفا على دورة هذاالعام.