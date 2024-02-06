فيما تعالت دعوات رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لوضع حد لتفشي ظاهرة بيع مستحضرات ومواد تجميلية مقلدة وغير مرخصة ولا خاضعة للفحص، في محلات بقالة وحلاقة وغيرها ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

تفاعل عراقي مع القضية

ومع التفاعل الواسع للناس مع القضية، ورفع دعوى قضائية من قبل المتضرر، أعلنت شرطة محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الإثنين، في بيان، عن إلقاء القبض على مالك المحل الذي باع المستحضر له.

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا وفق خبراء على خطورة التسوق عبر المواقع الإلكترونية وشراء الأدوية والمستحضرات والسلع الطبية، من مصادر غير مرخصة ولا مؤهلة، وهو ما يقتضي تعزيز الجهود الرقابية والتوعوية وفقهم للحد من هذه الظاهرة التي تمس سلامة المواطنين .

يقول الصيدلي العراقي، محمد الخفاف، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:

مثل هذه النوعية من الشامبوهات تحتوي على أصباغ للشعر وتدعى p-phenylenediamine (PPD) والتي تسبب في بعض الحالات حساسية الجلد، ولهذا يتم عادة اجراء اختبار تحسسي قبل استعمالها عبر مثلا وضع كمية قليلة جدا على جزء من سطح اليد.

ما حصل هو بسبب نقص الوعي لدى المستهلك، وكذلك فإن الجهة البائعة تتحمل كذلك المسؤولية كونها لم تطلعه على احترازات السلامة قبل الاستخدام وأهمها اختبار التحسس من المستحضر أو الدواء.

ولهذا كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة، فإن نصيحتنا كصيادلة هي أخذ الحذر من شراء مواد التجميل من أماكن غير معروفة وغير مرخصة، ولا بد من استشارة طبيب أو صيدلي لمعرفة ما يتكون منه هذا المستحضر أم ذاك وهل أنه أصلي أم مزور، وحول طريقة استخدامه، وهل أن بعض مكوناته تتفاعل مع أدوية ما أو أطعمة بعينها.

بدورها تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: