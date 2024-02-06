وظهر في الفيديو لاعبو النصر وهم يحتفلون برونالدو الذي أتمّ عامه الـ39.

وأرفق النصر الفيديو الذي نشره على حسابه في "إكس" بتعليق: "سنة جديدة للتاريخي. نجوم النصر يحتفلون بقائدهم".

وعانى رونالدو، هدّاف الدوري هذا الموسم بعشرين هدفا، من إصابة قوية أبعدته لفترة عن التمارين الجماعية للنصر.

وبسبب إصابته غاب النجم البرتغالي عن مباراة فريقه وإنتر ميامي ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز النادي السعودي بنتيجة 6-0.