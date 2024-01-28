وحصدت مقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصا يأكلون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل، آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".

وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء، من فضلك لا تأكلها".

وتُستخدم ألوان الطعام لإضفاء لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

برامج تناول الطعام عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، المعروفة باسم "موكبانغ"، تحظى بشعبية كبيرة، وغالبًا ما تظهر أشخاصا يتناولون كميات كبيرة من الطعام أو مأكولات غير اعتيادية.