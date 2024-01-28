وكان الرجل البالغ 58 عاما اتُّهم بارتكاب 14 جريمة قتل، لكن جانب التعمّد لم يؤخذ به من قبل.

وأعلن وكيل الدفاع عنه ماثيو غورلاي رغبته في الدفاع عن نفسه وتأكيد براءته.

وقال لوكالة فرانس برس الجمعة إن موكله "ينوي الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات الجديدة تماما كما كان ينوي أن يفعل مع الاتهامات السابقة".

وأوقف كينيث لو في مايو لبيعه منذ العام 2020 عبر عدد من المواقع الإلكترونية، مادة تستخدم كمتممات غذائية.

ولهذه القضية تبعات على المستوى العالمي إذ يُشتبه في أن كينيث لو أرسل أكثر من 1200 طرد يحتوي على "مواد انتحارية" إلى أكثر من 40 دولة.

وفي كندا، استخدم 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما هذه "المواد" لإنهاء حياتهم، لكن عدد الضحايا قد يكون أكبر لأن السلطات ترجّح أن 160 طردا أرسلت إلى مناطق عدة من البلاد.