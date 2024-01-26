وقال الفنان المصري في المنشور: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين ... شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن .. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

تعليقا على تغريدة هنيدي، علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)".

ليرد هنيدي قائلا: "ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".