وتفوق (أوبنهايمر)، الذي يتناول تصنيع أول قنبلة نووية لاستخدامها في الحرب العالمية الثانية، على فيلم الكوميديا (بور ثينغز) "كائنات مسكينة" المرشح لنيل 11 جائزة.

كما تضم قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم (باربي) و(مايسترو) الذي يحكي السيرة الذاتية للملحن ليونارد برنشتاين وفيلم (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وقال كريستوفر نولان، المرشح لنيل جائزة أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر)، إنه "من المثير حقا" ترشيح الفيلم لنيل هذا العدد الكبير من الجوائز.

وأضاف في مقابلة "أعتقد أنه عام عظيم للأفلام، وإنه لشرف حقيقي أن أكون ضمن الترشيحات".

وتشمل قائمة الأفلام المرشحة أيضا (أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي" و(ذا هولدوفرز) و(باست لايفز) "الحيوات السابقة" و(ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام" و(أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة".

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في حفل يبث على الهواء مباشرة على قناة إيه.بي.سي التابعة لوالت ديزني في العاشر من مارس. ويعود مقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل هذا العام لتقديم الحفل.

غيابات واستبعادات

فشلت المخرجة غريتا غيرويغ والممثلة مارغو روبي، اللتان ساهمتا في تحقيق فيلم (باربي) نجاحا كبيرا في شباك التذاكر لعام 2023، في نيل ترشيحات جوائز الأوسكار عن فئتي الإخراج وأفضل ممثلة في دور رئيسي التي أُعلن عنها الثلاثاء.

وتجاهلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أيضا ليوناردو دي كابريو الذي لعب دور البطولة في فيلم (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر" للمخرج مارتن سكورسيزي.

كما لم تترشح جريتا لي نجمة فيلم (باست لايفز) "الحيوات السابقة" للأوسكار، بعدما كانت تتنافس على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الدراما الرومانسية التي تدور أحداثها ما بين سول بكوريا الجنوبية ونيويورك.

كما جرى تجاهل بينيلوبي كروز إذ لم تترشح عن دورها كممثلة مساعدة في دراما السباقات عالية السرعة (فيراري)، على الرغم من التقييمات الجيدة لأدائها.

واستُبعد برادلي كوبر من قائمة أفضل مخرج عن فيلم (مايسترو)، لكن تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل عن دور البطولة بالفيلم في شخصية الملحن وقائد الفرقة الموسيقية ليونارد بيرنشتاين.

وفيما يلي قائمة كاملة للمرشحين:

أفضل فيلم

(أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي"

(أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة"

(باربي)

(ذا هولدوفرز)

(كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر"

(مايسترو)

(باست لايفز) "الحيوات السابقة"

(بور ثينجز) "كائنات مسكينة"

(ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام"

(أوبنهايمر)

أفضل ممثل

برادلي كوبر (مايسترو)

كولمان دومينجو (رستن)

بول جياماتي (ذا هولدوفرز)

كيليان مورفي (أوبنهايمر)

جيفري رايت (أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي"

أفضل ممثلة

ليلي جلادستون (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر"

ساندرا هولر (أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة"

كاري موليجان (مايسترو)

إيما ستون (بور ثينجز)

آنيت بنينج (نياد)

*أفضل مخرج

جوناثان جلايزر (ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام"

يورجوس لانثيموس (بور ثينجز) "كائنات مسكينة"

كريستوفر نولان ‭ ‬(أوبنهايمر)

مارتن سكورسيزي (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرةالقمر"

جوستين تريت (أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة"

أفضل ممثل مساعد

ستيرلينج كيه.براون (أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي"

روبرت دي نيرو (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر"

روبرت داوني جونيور (أوبنهايمر)

رايان جوسلينج (باربي)

مارك رافالو (بور ثينجز) "كائنات مسكينة"

أفضل ممثلة مساعدة

إيميلي بلنت (أوبنهايمر)

جودي فوستر (نياد)

دافين جوي راندولف (ذا هولدوفرز)

دانيال بروكس (ذا كلر بيربل) "اللون الأرجواني"

أمريكا فيرارا (باربي)

* أفضل سيناريو مقتبس

(أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي"

(باربي)

(أوبنهايمر)

(بور ثينجز) "كائنات مسكينة"

(ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام"

أفضل سيناريو أصلي

(أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة"

(ذا هولدوفرز)

(ماي ديسمبر) "مايو ديسمبر"

(باست لايفز) "الحيوات السابقة"

(مايسترو)

أفضل فيلم رسوم متحركة

(ذا بوي اند ذا هيرون) "الصبي ومالك الحزين"

(إلمينتال) "العناصر"

(نيمونا)

سبايدرمان: أكروس ذا سبايدرفيرس

(روبوت دريمز) "أحلام إنسان آلي"

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

(ليتر تو إيه بيج) "رسالة إلى خنزير"

(ناينتي فايف سينسيز) "خمس وتسعون حاسة"

(أور يونيفورم) "زيّنا الرسمي"

(باشيديرم)

(وور إز أوفر! إنسبايرد باي ذا ميوزك أوف جون اند يوكو)

أفضل فيلم أجنبي

(إيو كابيتانو) "قائدي" إيطاليا

(بيرفكت دايز) "أيام مثالية" اليابان

(سوسايتي أوف ذا سنو) "مجتمع الثلج" إسبانيا

(ذا تيتشرز لاونج) "صالة المعلمين ألمانيا

(ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام"

أفضل فيلم وثائقي

(بوبي واين: ذا بيبولز بريزيدينت) "بوبي واين: رئيس الشعب".

(ذا إتيرنال ميموري) "الذاكرة الأبدية"

(فور دوترز) "أربع بنات"

(تو كيل إيه تايجر) "أن تقتل نمرا"

(20 دايز إن ماريبول) "20 يوما في ماريوبول"

أفضل فيلم وثائقي قصير

(ذا إيه بي سيز أوف بوك بانينج) "أبجديات حظر الكتب"

(ذا لاست ريبير شوب) "آخر ورشة صيانة"

(ناي ناي آند واي بو)

(ذا باربر أوف ليتل روك) "حلاق ليتل روك"

(أيلاند إن بيتوين)

أفضل موسيقى تصويرية

(أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي"

(إنديانا جونز اند ذا دايل أوف ديستني) "إنديانا جونز ونداءالقدر"

كيلرز أوف ذا فلاور مون "قتلة زهرة القمر"

(أوبنهايمر)

بور ثينغز "كائنات مسكينة"

أفضل أغنية أصلية

(إت نيفر وينت أواي) "أمريكان سيمفوني"

(آي آم جست كين) "باربي"

(وات ووز آي ميد فور) (باربي)

(ذا فاير إنسايد) "فليمين هوت"

(إيه سونج فور ماي بيبول) "كيلرز أوف ذا فلاور مون"

أفضل صوت

(ذا كيرييتور)

(ميشن: إمبوسيبول ديد ريكونينج بارت وان) "مهمة مستحيلة:تقدير الموضع الجزء الأول"

(أوبنهايمر)

(ذا زون أوف إنترست) "منطقة اهتمام".

أفضل ديكور

(باربي)

(كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر

(نابليون)

(أوبنهايمر)

(بور ثينجس) "كائنات مسكينة"

أفضل تصوير

(إل كوندي)

(كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر"

(مايسترو)

(أوبنهايمر)

(بور ثينغز) "كائنات مسكينة"

أفضل مكياج وتصفيف شعر

(جولدا)

(سوسايتي أوف ذا سنو) "مجتمع الثلج"

(مايسترو)

(أوبنهايمر)

(بور ثينغز) "كائنات مسكينة"

أفضل أزياء

(باربي)

(كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر"

(نابليون)

(أوبنهايمر)

(بور ثينجز) "كائنات مسكينة"

أفضل مؤثرات بصرية

(ذا كرييتور)

(جودزيلا مايناس وان) "جودزيلا سالب واحد"

(جارديانز أوف جالاكسي فوليوم 3) "حراس المجرة الجزء الثالث"

(ميشن إمبوسيبول ديد ريكونينج بارت وان) "مهمة مستحيلة:تقدير الموضع الجزء الأول"

(نابليون)

أفضل مونتاج