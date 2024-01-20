ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى أليك بالدوين.

وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا أمس الجمعة نيابة عن موكلهما يقولان فيه "نتطلع إلى يومنا في المحكمة".

ويأتي الاتهام بعد أن خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعين عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.

وينفي بالدوين ضغطه على الزناد وقال إنه ليس مسؤولا عن مقتل هاتشينز.