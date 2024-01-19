وأضافت المحطة التي تأخذ من لندن مقرا لها، أن اللافتة تم تعليقها على أحد جسور العاصمة الإيرانية ليلا، في الوقت الذي يغرق فيه الشرق الأوسط بأعمال عنف، ووسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب إقليمية.

وكُتب على اللافتة البيضاء الكبيرة باللون الأحمر: "نحن نقف مع إسرائيل و"وحيد صوتنا"، في إشارة إلى الناشط السياسي الإيراني وحيد بهشتي، الذي خاطب المشرعين في الكنيست خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وتحدث عن وجوب "التخلص من الحكومة الإيرانية".