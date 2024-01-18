وجاء في بيان للقصر: "مثله مثل آلاف الرجال كل عام، يتلقى الملك العلاج من تضخم البروستاتا".

وأضاف أن "حالة ملك بريطانيا حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية".

وتابع البيان أن التزامات الملك البالغ من العمر 75 عاما، ستؤجل "لفترة قصيرة للتعافي".

تُوج تشارلز رسميا في 6 مايو، بعد 8 أشهر على اعتلائه العرش إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022.

وهو أكبر من اعتلى عرش بريطانيا، بعد أن ظل وليًا للعهد لأطول فترة.

ويتمتع الملك الذي توفيت والدته عن 96 عاما ووالده عن 99 عاما، بصحة جيدة بشكل عام رغم إصابته بفيروس كورونا مرتين وبإصابات رياضية عندما كان أصغر سنا.

وجاء بيان القصر بعد ساعة من الكشف عن أن أميرة ويلز كيت، زوجة وريث العرش البريطاني وليام، دخلت المستشفى، الثلاثاء، في لندن لإجراء عملية جراحية "مقررة مسبقاً"، على ما أعلنت الدوائر الملكية البريطانية، الأربعاء، موضحة أنها قد لا تستأنف مهامها العامة قبل نهاية مارس.

وأوضح قصر كنسينغتون في بيان أن أميرة ويلز البالغة 42 عاماً "دخلت إلى مستشفى لندن كلينيك لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقاً في البطن".

وأشار البيان إلى أن "العملية كانت ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما".