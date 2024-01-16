وعبر حسابها على إنستغرام، أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من الممثل أحمد العوضى .

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها في فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".

بدوره أعلن أحمد العوضي في منشور على صحفته في فيسبوك عن الطلاق. قائلا "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام"

وتداول عدد كبير من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين. معبربين عن عن اندهاشهم من طلاق الثنائي الفني خصوصاً مع عدم وجود أي بوادر سابقة لخلافات بينهما.

لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل، هي نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024.

وعلق العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة "كذب المنجمون ولو صدقوا"، مشككا في هذه التنبؤات ورافضا لها.