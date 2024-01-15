يتناول الفيلم قضية الهوية والروابط العائلية في مواجهة السعي لتحقيق الأحلام الشخصية من خلال قصة الصحفية الشابة زاها التي تعيش في مدينة كويتا وتواجه اختيارا بين مغادرة مسقط رأسها بحثا عن فرصة أفضل، والبقاء في مدينتها لتكتب عن قصصها وسكانها.

كما فاز فيلم (رماد) للمخرج سليمان الخليلي بجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني في المهرجان فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم في هذه المسابقة لفيلم (قرن وستة أعوام) للمخرج المصري محمد ناصيف.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز (تحت الرمال) للمخرج البحريني جان البلوشي من البحرين بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير دولي.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عماني لفيلم (كتم الأنفاس) من إخراج عيسى الصبحي، فيما حصل فيلم (لن تغوص وحيدا) للمخرج فهد الميمني بجائزة لجنة التحكيم.

وفاز بجائزة هوية المهرجان "عمان شلوني" فيلم (جنة الطيور) للمخرج عبد الله الرئيسي بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (المُوراد) من إخراج محمد العجمي.

وفي فئة أفلام التحريك، فاز الفيلم المصري (الهرم) من إخراج محمد غزالة بجائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب عزيز باكور عن فيلم (العساس) من المغرب.

ومنح الجمهور جائزته المعتمدة على التصويت المباشر إلى فيلم (11 فبراير) من العراق للمخرج محمد مكي في فئة الأفلام الروائية القصيرة وفيلم (لن تغوص وحيدا) في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة.