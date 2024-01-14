وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل السبت الأحد وأجلت السلطات أهالي غريندافيك قرابة الساعة الثالثة فجر الأحد (03:00 ت غ)، حسبما ذكرت هيئة البث الأيسلندية العامة "آر يو في".

وكتب مكتب الأرصاد: "حدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك".

وأظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة.

وهذا خامس ثوران بركاني في آيسلندا خلال عامين. وكان الأخير في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وغريندافيك قرية صغيرة معروفة بصيد الأسماك وتعدّ قرابة 4000 نسمة. وقد أخليت في 11 نوفمبر كإجراء احترازي.

ومنذ ذلك الحين، سُمح للأهالي بالعودة لفترات مقتضبة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا ليلا.

في آيسلندا، 32 نظاما بركانيا نشطا على الأقل هي الأكثر عددا في أوروبا.