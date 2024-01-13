انتهى حلم الثراء الذي كان يراود جواو بيمنتا دا سيلفا البالغ من العمر 71 عاما، ليصبح كابوسا أودى بحياته، حيث تم العثور على جثته في قاع بئر عميق للغاية حفره هو وجيرانه تحت مطبخه في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

وبحسب ما ورد حلم الرجل بوجود ذهب عميق تحت منزله، وأن كل ما كان عليه فعله هو الحفر للوصول إليه، حتى أنه أخبر جاره عن حلمه، وعلى الرغم من السخرية منه في البداية، إلا أن دا سيلفا كان في الواقع قادرا على إقناع الرجل بمساعدته في الحفر.

ولسوء الحظ، انتهت عملية البحث عن الكنز بكارثة عندما سقط الرجل في الحفرة التي يبلغ عمقها 40 مترا.

ووفقا لأنطونيو كوستا، الجار الذي ساعد دا سيلفا في الحفر، كان الرجل العجوز يحاول التخلص من الماء والطين في قاع البئر عندما سقط ومات.

تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وعثروا على دا سيلفا ميتا في قاع البئر العميق.