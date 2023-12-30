تواجه عملاق صناعة الشوكولاتة "هيرشي"، دعوى قضائية من امرأة غاضبة، ادعت أن الحلوى الخاصة بعيد الهلع (هالوين) لا تشبه الشكل الموجود على الغلاف.
وأبرزت أنها "بعدما فتحت الغلاف لم تجد لا ملامح الهالوين ولا أي نقوش على الإطلاق" على الشوكولاتة.
واتهمت كيلي في دعواها الشركة الأميركية بـ"التضليل"، مطالبة بتعويض لا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار أو 1.1 مليون قطعة حلوى من زبدة الفول السوداني.
وجاء في الدعوى القضائية: "تم خداع وتضليل العديد من المستهلكين من خلال الصور على غلاف المنتج".
وتضيف أن الأمر لا يتعلق بحلوى الهالوين فقط، بل بمنتج آخر كذلك يحمل طابع كرة القدم، الذي لا يحتوي على ما يظهره الغلاف.