وقال قائد شرطة بونو الجنرال إنريكي مونروي، لوكالة فرانس برس: "تلقينا حتى الآن تقارير عن مقتل سبعة عمّال من جرّاء انهيار داخل منجم في قرية لا رينكونادا".

وأضاف أن الحادث وقع صباح الخميس في منجم لاغو دي أورو الواقع على ارتفاع 5100 متر عن سطح البحر.

وأوضح قائد الشرطة: "يبدو أنه كان حادث عمل. انهيار على بُعد كيلومتر ونصف من مدخل المنجم".

وتابع: "تم إخراج الجثث وتظهر عليها كسور وآثار اختناق".

وهذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق بيرو تضمّ الكثير من مناجم الذهب، العديد منها غير قانوني.