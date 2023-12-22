كما اختير فيلم المخرجة كوثر بن هنية ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وكتبت كوثر على صفحتها بفيسبوك "تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة، لكن في فئتين للأوسكار".

كذلك اختير الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي.

ونشرت أسماء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "المغرب باق.. فعلناها ثانية".

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية يوم الخميس القوائم الأولية لعدد من فئات جوائزها.

وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم منتج خارج الولايات المتحدة لا تقل مدته عن 40 دقيقة ولا تزيد اللغة الإنجليزية في حواره عن 50 بالمئة.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد فقط من إنتاجها للمنافسة على الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.

ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي في يناير على أن يعلن اسم الفيلم الفائز في حفل جوائز الأوسكار في العاشر من مارس بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.