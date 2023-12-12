ونشر المخترق عدة رسائل على حساب جانجا، شملت إهانات للسيدة الأولى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إضافة إلى عبارات معادية للمرأة.

وحذفت المنشورات صباح الثلاثاء.

وقالت الحكومة البرازيلية إن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقا في الأمر، بينما قال مكتب المدعي العام إنه أرسل طلبا لـ"إكس" لحجب حساب جانجا لكن مع الاحتفاظ بالأرشيف كاملا.

وأوضحت الحكومة في بيان: "نتخذ الإجراءات المناسبة كافة".

وأضافت: "لا يمكن التساهل مع الجرائم والخطاب المعادي للمرأة والكراهية وعدم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي".