ويظهر محمد رمضان في الفيديو الخاص بكواليس تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، وهو يغني إلى جانب مجموعة من المؤدين.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان على "إنستغرام" يتعرض لموقف محرج حيث يتمزق سرواله أثناء الرقص، الأمر الذي يجعله يحاول إخفاء ذلك بوضع يده مكان القطع، ومن ثم خلع سترته لتغطية المكان الممزق.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق قال فيه إنه أكثر موقف محرج تعرض له.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة الإفريقية خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وكان من المفترض أن تقام المسابقة صيف 2023، لكن نظرا للأمطار الموسمية في البلد الإفريقي تقرر تأجيلها.