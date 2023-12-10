وجاء في المنشور: "اليوم العالمي لحقوق الإنسان: خواطر قلبية للراحلة جيزيل خوري التي منحناها بعد وفاتها الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان لعام 2023، تقديرًا لالتزامها بحرية الصحافة وعملها مع مؤسسة سمير قصير".

وقبيل انضمامها إلى "سكاي نيوز عربية" عملت جيزال خوري مع العديد من المؤسسات الإعلامية، حيث بدأت حياتها المهنية عام 1986 على قناة "LBC"، وأجرت العديد من الحوارات الصحافية مع عدد من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات الفكرية في العالم العربي.

كما أسهمت جيزال خوري في تأسيس قناة "العربية" وقدمت برنامجاً حوارياً أسبوعياً سياسياً منذ العام 2003 وحتى 2013، ثم انتقلت إلى "بي بي سي عربية"، لتقديم برنامج حواري قابلت فيه العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

ونظرا لجهودها الواسعة في دعم حرية الرأي والتعبير، كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزال خوري في العام 2019، كما كرمها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2011.