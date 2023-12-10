ونشرت شركة زارا عددا من الصور، لعارضة أزياء، وهي تقف وسط ركام لمبنى أو منزل، ويحيط بها ما يشبه جثة إنسان تم لفها على شكل "الكفن".

كما نشرت صورا لعارضة الأزياء وهي تحمل جسدا ملفوفا بكفن، كما تدلت الحجارة من الأعلى.

واعتبر الناشطون أن الإعلان فيه إساءة للأحداث في غزة، ويشبه بتفاصيله مشاهد الجثث والركام، التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة.

وطالب عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة محال زارا في الوطن العربي، أسوة بالشركات الأجنبية الأخرى التي ارتبطت بإسرائيل.

يذكر أن "زارا" حذفت الصور المثيرة للجدل من حساباتها الرسمية، بعد كمية التعليقات الهجومية عليها.