تضع شركة "أورا" بصمتها بسرعة في قطاع العقارات، مما يميزها كشركه رائده في الصناعة. ومع سجل حافل من المشاريع الناجحة التي تغطي المجالات المحلية والدولية، تعمل "أورا" الآن على توسيع آفاقها بجرأة.

"أورا" التميز والابتكار والالتزام علاوة على الخبرة

انطلاقا من الخبرة والابتكار والالتزام الثابت بالتميز، تهدف "أورا" إلى إعادة تعريف المشهد العقاري العالمي، ويتجلى طموحها في مشاريعها الأخيرة.

ومشروع إيتيين في باكستان، وهو مشروع جديد صمم بطراز فريد، يتوفر به العديد من الشقق والفلل، كما يتميز بالخدمات الترفيهية المختلفة للكبار والأطفال، ويتوفر به نظام أمن وحراسة بأجود أنواع الكاميرات، ويحرص على توفير الراحة والهدوء للعملاء.

ولعبت شركة "أورا" دورًا محوريًا في إنشاء ملعب الغولف الافتتاحي المكون من 18 حفرة في البلاد. داخل منطقة جنوب غرب إسلام أباد الخلابة.

وتعد شركة "أورا" للتطوير العالمية، خبيرة في مجال التطوير العمراني، وتعمل الشركة في 5 دول من بينها مصر واليونان وقبرص وغرينادا في منطقة البحر الكاريبي وباكستان، و6 إذا أضفنا التطوير القادم في الإمارات العربية المتحدة.

"أورا" من أكبر شركات التطوير والبناء العقاري في الخارج والداخل

ليس هناك شك في أن شركة أورا للتطوير العقاري "أورا مصر"هي واحدة من شركات أورا العالميه الرائدة في هذا المجال كما تم قيامها علي أيدي المهندس نجيب ساويرس في عام 2016.

وقد تمكنت أورا من إثبات قيمتها في السوق من خلال المشاريع المبتكرة وسمعتها بأنها موثوقة عندما يتعلق الأمر بالعمل مع العملاء وتلبية توقعاتهم، لقد نجحت الشركة أيضًا في مشاريعها داخل وخارج مصر، مما جعلها واحدة من أكثر الشركات شهرة في جميع أنحاء العالم.

تتميز شركة "أورا العالميه" العقارية بالعديد من المشروعات المتميزة داخل وخارج مصر: مشروع Zed West (الشيخ زايد), Zed East, بيرامد هيلز في 6 اكتوبر, سيلفرساندز الساحل الشمالي, سولانا زايد الجديدة.

منتجع "أيا نابا مارينا" في قبرص طفرة بالسياحة العالمية

مشاريع طموحة ليس هناك شك في أن مشاريع "أورا" متميزة. ويرى نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن كل مشروع هو تعبير فني شخصي. بالنسبة لساويرس، توقيعه يكمن في لمسته الفنية، الواضحة في مشاريعه الطموحة، يسعى إلى تجاوز المألوف.

فإن كل مشروع من مشاريع "أورا" يمتلك عنصرًا مميزًا. منذ إنشائها، يمثل كل عام علامة فارقة جديدة لشركة "أورا"، بدءًا من بدء المشاريع في بلدان جديدة وحتى استكمال أحد مشاريعها الفاخرة.

وسط طوفان من العروض المقدمة من مختلف المطورين، ينبع تمايز "أورا" من روح التصميم التي تتميز بالبساطة والحداثة وطول العمر.

وقد أثبت هذا النهج فعاليته حيث أن مشاريع "أورا" المكتملة أو التي شارفت على الانتهاء تحظى بإشادة مدوية. ويرجع هذا النجاح إلى الإنشاء المبكر لمعايير الجودة خلال مرحلة التصميم. صياغة نمط حياة غير عادي إن التزام "أورا" بخلق أسلوب حياة غير عادي وتحقيق التميز واضح. إدراكًا لوفرة الوجهات المذهلة في جميع أنحاء العالم، تدرك "اورا" ضرورة تقديم تجارب لا مثيل لها للتميز.

ويرى رجل الأعمال آن "أيا نابا مارينا"، هو مشروع فريد من نوعه، ليس فقط بالنسبة لقبرص ولكن بالنسبة لأوروبا بأكملها، ويرجع ذلك إلى التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في بناء كل من المرسى والمواقع الأخرى.

وأشار إلى أن سبب نجاح تجربته يعود لدور الحكومة والسلطات في تقديم المساعدة التي يحتاجها المستثمرون الأجانب للتغلب على العقبات التي يواجهونها، كما أوضح أن برنامج الاستثمار القبرصي يعد حافزًا كبيرًا للأجانب للاستثمار في العقارات.

كان ساويرس يطمح إلى جعلها جوهرة البحر الأبيض المتوسط منذ البداية. كانت رؤيته هي ترك إرث دائم على الجزيرة من خلال مشروع مصمم بشكل لا تشوبه شائبة.

واليوم، يضم هذا المشروع الطموح مرسى يتسع لـ 600 يخت فاخر، إلى جانب الفيلات والشقق الفخمة في برجين ملتويين، تكملها المطاعم والحانات.

تم تصميم هذا المشروع من قبل المهندسين المعماريين الأميركيين مجموعة سميث جي جي آر، وقد أحدث تحولًا حقيقيًا في المشهد القبرصي بلمسته المميزة.

يقول ساويرس: "في قبرص، تضمنت الخطط الأولية مبنيين تقليديين شاهقين". "لقد اقترحت هيكلًا مميزًا غير موجود في قبرص - برج ملتوي. أنا مغرم بجمالية الأبراج الملتوية، وهو أمر نادر في قبرص مقارنة بالأمثلة العديدة على مستوى العالم. وأخبروني أن دمج هذا البرج الملتوي سيكلفني 20 مليون دولار إضافية في التكاليف".

ليس لدى ساويرس أي تحفظات بشأن الاستثمار الإضافي في التصميم المتميز أو الموقع المحسن. "بعض المشاريع هي استثمارات طويلة الأجل، ومن غير المرجح أن تحقق أرباحا فورية. ومع ذلك، فإنهم يضعون شركتنا على أساس ما أسميه السعي لتحقيق التميز. وتجسد مشاريعنا هذا المسعى."

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرمت شركة "أورا" اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي للاستثمار، كيو القابضة، لتطوير مدينة ذكية ومستدامة في غنتوت، وهي منطقة ساحلية تقع بين أبوظبي ودبي.

المشروع الموسع متعدد الاستخدامات، يستعد لـيصبح واحدا من أكبر المشاريع في القطاع الخاص، وستبلغ مساحته أكثر من 12.6 مليون متر مربع والتي تعدل 65% من مساحة بيروت. وسوف يدمج بسلاسة العروض السكنية والفندقية والثقافية والتجارية والرياضية والترفيهية. ومع اقتراب المزيد من مشاريع "اورا" من الاكتمال، فإن النتائج الاستثنائية سوف تتحدث عن نفسها بلا شك.