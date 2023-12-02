وأشار شوارزنيغر، وهو بطل كمال أجسام وممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية الثامن والثلاثون، إلى "ارتباطه الوثيق بشعب إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقدم شوارزنيجر للعائلات تمثالا من البرونز على شكل نسر كهدية.

وقال: "لماذا النسر؟ لأنه يمثل شيئا يحلق عاليا، الشيء المثير في الأمر هو أن النسر لا يستطيع الطيران إلا مع الريح، لذلك فإن ما أقوله اليوم هو أن يكون بقية العالم بمثابة الريح للشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي، لجعلهما يطيران عاليا".

وأهدى الحاضرون شوارزنيغر علامة كلب رمزية منقوش عليها عبارة "أحضرهم إلى المنزل الآن"، التي ترمز إلى رغبتهم في تحرير الرهائن.

وأعرب صاحب الـ76 عاما عن تضامنه مع إسرائيل، في منشور على منصة "أكس"، بعد يومين من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

وكتب: "أقف مع أصدقائي الإسرائيليين في مواجهة هذه الهجمات قلبي ينفطر عندما أشاهد الأخبار وأرى هذا الألم والمعاناة".