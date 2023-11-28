وأظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لخروج 41 عاملا من النفق، بعد جهود استمرت أكثر من 400 ساعة من أجل الوصول إليهم.

وتم إخراج كل عامل على حدة عبر ممر ضيق، على نقالة ذات عجلات.

وظلت فرق الإنقاذ تحفر الركام يدويا، حتى نجحت في الوصول إلى العمال.

وكان العمال عالقين منذ 12 نوفمبر في نفق قيد الإنشاء، بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند بجبال الهيمالايا، عندما تسبب انهيار أرضي في تهدم جزء من النفق البالغ طوله 4.5 كيلومتر.

وتمكن الرجال من البقاء على قيد الحياة، عبر الغذاء والأكسجين الذي يتم توفيره من خلال أنابيب فولاذية ضيقة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس وزراء ولاية أوتاراخند بوشكار سينغ دامي للصحفيين إن عمال الإنقاذ حفروا ممرا طوله يزيد على 50 مترا.

وكانت آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين تلاشت، في أعقاب تساقط ركام جديد وتعطل عدد من آليات الحفر.

ونبهت الحكومة مرارا إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع "أعطال فنية وبتضاريس جبال الهيمالايا الصعبة، وحالات الطوارئ غير المتوقعة".