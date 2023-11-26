ونقلت موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

وكان طارق عبد العزيز قد تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب.

ومن أخر أعمال طارق عبد العزيز مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وبدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وندى بسيوني، وألحان المهدي،.