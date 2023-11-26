وتستمر أعمال منتدى مصر للإعلام على مدار يومين.

وجاءت هذه النسخة بعنوان "عالم بلا إعلام!"، ويبحث المنتدى في تصور شكل العالم في حال تراجعت الصحافة عن دورها في التحقق من الأخبار والمعلومات.

ويسعى المنتدى إلى الإجابة عن الأسئلة الملحة المتصلة بمستقبل الإعلام في ظل التحديات التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم.

ويشمل المنتدى 46 فعالية و1500 مشارك و150 مدربا ومتحدثا.

ويعرّف المنتدى نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي يعقد بالقاهرة، لدعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة".

ويعمل المنتدى على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

ويستمر عمله طوال العام كمنبر دولي للتنمية، ممثلا في منتجاته المستدامة الهادفة لتطوير الأدوات الإعلامية.

وتشمل وحدة تدريبات صحفية، ومنصة رقمية لنشر معرفة متقدمة ودراسات معمقة في عالم الصحافة والإعلام، وتشكيل روابط مهنية للصحافة الجيدة. وهو مملوك لشركة «30N» للاستشارات الإستراتيجية.