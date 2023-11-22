والأسبوع الماضي قالت سارندون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، إن "اليهود الأميركيين الذين يخشون على سلامتهم وسط تصاعد معاداة السامية، يتذوقون ما يشعر به المرء عندما يكون مسلما في الولايات المتحدة".

وشجعت أيضا على مواصلة التحدث دعما للفلسطينيين في الحرب.

وانتقدت ساراندون إسرائيل بشدة طوال الحرب، ونشرت بشكل متكرر اتهامات لها بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بسبب قصفها العنيف على قطاع غزة.