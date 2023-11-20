وقد أقيمت فعاليات المعرض من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" في حدث ضخم شهد عرض 180 طائرة عسكرية ومدنية تضم أحدث تقنيات الطيران، وحضور كبير للشركات العارضة بلغ 1400 شركة في 20 جناحًا، بالإضافة إلى محاضرات وجلسات أجراها 300 من الخبراء في مجالات متنوعة شملت قطاع الطيران والفضاء والدفاع والاستدامة وحماية المجال الجوي وغيرها من مواضيع توزعت على تسعة برامج تألّف منها جدول أعمال المعرض الدولي المرموق.

وحظيت الولايات المتحدة بمشاركة ناجحة على الصعيدين الاستراتيجي والتجاري مع إبرام شركات أميركية لصفقات مهمة تسهم في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

فعلى الجانب الاستراتيجي، يمثل حضور القوات المسلحة الأميركية للمعرض رسالة ثقة تبعثها الولايات المتحدة للبرهنة على جدية التزامها بأمن الشرق الأوسط وعزمها الاستمرار في دعم شركائها في المنطقة، خاصة في ظل المستجدات الدولية الراهنة.

على الجانب التجاري، استفادت الشركات الأميركية المتواجدة في المعرض من هذه الفرصة لعرض الأنظمة الدفاعية والعسكرية الأميركية الحديثة، وقد أبرمت الشركة الأميركية العملاقة "بوينغ" صفقة مع مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي لتوريد أنظمة مسيّرة لفحص الطائرات، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في إدارة الصيانة، وأفضل الممارسات في مجال الصيانة الاستباقية للأنظمة الجوية.

وشملت مشاركة "بوينغ" في معرض دبي للطيران 2023 كذلك عرض أفضل ما تقدمه التكنولوجيا الصناعية العسكرية الأميركية في مجال النقل الجوي المتقدم AAAM، ومنها مروحيّات "أباتشي" AH-64 الأكثر تقدمًا في العالم والتي تعدّ ركيزة أسطول المروحيّات لدى القوات الجوية الأميركية، بالإضافة إلى طائرات F-16EX Combat Fighter القادرة على التعامل مع تهديدات متنوعة على نطاق واسع، وطائرات KC-46 Pegasus المصممة للتزوّد بالوقود جوًا والمجهزة بأنظمة قتالية فائقة التطور.