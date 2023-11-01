يقدم المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب أكثر من مليون ونصف المليون كتاب ويمتد حتى 12 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

وتحل كوريا الجنوبية (ضيف شرف) المعرض هذا العام بوفد يضم أكثرمن 80 كاتبا وأديبا مع تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي، وإقامة عدد من العروض الموسيقية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري في الافتتاح إن "معرض الشارقة الدولي للكتاب انتقل من حاضر في المشهد إلى صانع وقائد برؤية واضحة الاتجاهات نمضي بها مع جميع العاملين في صناعة الكتاب نحو مستقبل أفضل للثقافة العربية والعالمية".

ونقلت رويترز عن العامري قوله "لا نريد أن نقول إننا الأكبر، أو الأبرز، أو الأول،لأننا للعام الثالث على التوالي نصل لهذه المكانة بل سنعلن أن الشارقة في هذه الدورة من المعرض تستضيف على أرضها أكثر من نصف بلدان العالم كله".

ويستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الأدباء والكُتاب والشعراءالعرب للمشاركة في البرنامج الثقافي في مقدمتهم الروائي إبراهيم الكوني الذي اختير (شخصية العام الثقافية).

كما يشارك في ندوات ولقاءات المعرض الروائي المصري أحمد مراد، والكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والشاعر السعودي فهد الشهراني.

ويستضيف المعرض على هامش فعالياته الدورة الثانية من (مهرجان الإثارة والتشويق) بحضور مجموعة من الكتاب العالميين المتخصصين في أدب الغموض والتشويق في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر