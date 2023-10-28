وذكرت جي.بي نيوز أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.

وكتب جونسون على منصة إكس "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين، والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".

وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي تشبه الشبكات الأميركية مثل فوكس نيوز أكثر من نظيراتها البريطانية. ورأت الهيئة المعنية بمراقبة البث في بريطانيا أن المحطة انتهكت قواعد الحياد في عدة مناسبات.

وتمتلك المحطة شركة أول بيرسبتكتيف بينما يرأسها آلان ماكوركيك، وأنجيلوس فرانغوبولوس كرئيس المجلس التنفيذي للشبكة.

وتولى جونسون، الذي كان الزعيم السياسي الرئيسي وراء حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عمله رئيسا للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد سلسلة من الفضائح التي جعلته يخسر دعم الكثير من نواب حزب المحافظين.