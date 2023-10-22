والتقط الحضور صورة هتلر على اللوحة العملاقة في ملعب "سبارتان"، مع سؤال يسأل عن مكان ولادته، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

بيان من مات لارسون المدير الرياضي لولاية ميشيغان: