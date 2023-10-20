تتزامن هذه المزاعم مع تحذيرات مصر من ما وصفتها بمخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

ويوضح استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم، أن شركة غوغل تتبع سياسة الإرضاء حتى لا تثير غضب أي شعب على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بوضع سيناء أوضح غانم لسكاي نيوز عربية أن: