وأظهر تارانتينو، وهو متزوج من الممثلة والمغنية الإسرائيلية السابقة دانييلا بيك ويقيم في إسرائيل في السنوات الأخيرة، تضامنا واضحا مع جنود الجيش الإسرائيلي، خلال زيارته، الجمعة.

وشهدت الأيام الأخيرة إبراز مواقف سياسية لشخصيات عامة عالمية في مجالات عدة، بين دعم إسرائيل أو الفلسطينيين.

إلى جانب المنشورات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي، صدر بيان قوي، الخميس، وقعه أكثر من 700 فنان ومؤثر، لدعم إسرائيل.

ومن بين الموقعين البارزين كريس باين، وماييم بياليك، وليف شرايبر، وغال غادوت، وجيري سينفيلد، ومايكل دوغلاس، وإيمي شومر، وجيمي لي كيرتس، وريان ميرفي، وغيرهم.

وجاء في البيان أن "الكابوس الذي يخشاه الإسرائيليون منذ عقود أصبح حقيقة مع تسلل حماس إلى المدن والبلدات الإسرائيلية، تحت غطاء آلاف الصواريخ التي تم إطلاقها بشكل عشوائي على السكان المدنيين".