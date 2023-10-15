وأفادت وزارة الثقافة المصرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنه تقرر "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقا".

وكان من المقرر أن تنظم دار الأوبرا المصرية المهرجان خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان في "ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا"، في إشارة ضمنية إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس واسرائيل.

وتصاعدت وتيرة العنف بين حركة حماس وإسرائيل على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن شنّ مقاتلو الحركة في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1300 شخص في البلاد معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال، أعقبته حملة قصف كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة بينهم أكثر من 700 طفل، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.