وأصدر دريك إعلانا مفاجئا صباح الجمعة في برنامج إذاعي قائلا: "أحتاج إلى التركيز على صحتي، أولا وقبل كل شيء". ثم كشف عن مشاكل في الجهاز الهضمي، قائلا: "لقد كنت أعاني من أكثر المشاكل جنونا مع معدتي منذ سنوات".

لم يكن أكثر تحديدا بشأن المرض، لكنه قال إن الأمر سيتطلب وقتا طويلا: "سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل.. ربما لفترة أطول قليلا".

ومثل الإعلان "مفاجئة" لمتابعي فن "الراب" حول العالم، خاصة وأن دريك يعتبر أيقونة في هذا المجال.

وختم دريك قائلا: "أحتاج التركيز على صحتي.. يجب أن أقوم بتعديل الأمور في حياتي".