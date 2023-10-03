ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث من بينهم طفلان، بينما أصيب عدد يتراوح بين 4 و5 أشخاص.

وفي وقت لاحق، رفعت الصحيفة عدد القتلى إلى 21، وتحدثت عن مفقودين.

وبحسب أجهزة الإطفاء، اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

ولسبب غير معروف، اخترقت الحافلة حاجز الجسر وسقطت من ارتفاع حوالي 10 أمتار في الهواء ثم سقطت على الأرض واشتعلت بها النيران.

وقالت "لا ريبوبليكا" إن بعض جثث الضحايا انتشلت متفحمة.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "أحر تعازيها".

وجاء في بيان أصدرته: "أنا على تواصل مع برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة".