وقال رئيس النادي جان بيير ريفير في بيان، بعد نجاح جهود إنقاذ اللاعب: "قبل كل شيء نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به".

وأضاف البيان: "سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".

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