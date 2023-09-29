واستطاع جوردان ستيفنز البالغ من العمر 33 عاما من دخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية، باعتباره الرجل الذي يسحب أثقل مركبة مستخدما الجزء العلوي من جسده فقط.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فإن شروط دخول الموسوعة لهذه الفئة من الأرقام القياسية تتطلب من المشارك الجلوس، للتأكد من استخدام الجزء العلوي فقط من الجسم أثناء عملية السحب.

ووفق ستيفنز فقد تدرب على محاولة السحب هذه لمدة 6 شهور، مع تركيزه على تدعيم عضلات الظهر والذراعين.