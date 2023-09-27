وكتب قديروف عبر "تلغرام": "لقد ضربه وفعل الشيء الصحيح، علاوة على ذلك، أعتقد أن أي شخص ينتهك أي كتاب مقدس، ويعمد لحرقه بتحد، وبالتالي الإساءة إلى عشرات الملايين من المواطنين في بلدنا العظيم، يجب أن يتعرض لعقوبة شديدة".

ونشر في 19 مايو مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلا وهو يحرق نسخة من القرآن أمام المسجد الكبير في مدينة فولغوغراد الروسية.

وبحسب وكالة "تاس"، سرعان ما ألقي القبض على المجرم في اليوم التالي، وتبين أنه من السكان المحليين الذي اعترف أثناء الاستجواب أنه فعل ذلك بأمر من المخابرات الأوكرانية مقابل 10 آلاف روبل.