ونال فيلم "ذاكرة الرمال…مخطوطات شنقيط النادرة"، من إعداد فال المؤمن، الجائزة بعد منافسة مع العديد من الأعمال والوثائقيات من مختلف القنوات العربية.

الفيلم يستعرض مئاتُ المخطوطات، التي تشكل أساس مكتبات عائليةٌ مُتوَارَثَةٌ منذ قرون، وتُصَنَّفُ ضمن التراثِ الإنساني.

هذا الفيلم يمثل رحلةٌ وراءَ كنوزٍ من المخطوطات النادرةِ التي تَجذِبُ آلافَ السياح والباحثين، ولكنها مُهدَّدَةٌ بالضياع والاندثار.

ذاكرة الرمال.. مخطوطات شنقيط النادرة