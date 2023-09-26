وخلال حديثها لقناة "إن بي سي" الأميركية، وصفت إيما هيمينغ كيف أثر مرض زوجها على حياتهما العائلية، وقالت:

ما أتعلمه هو أن الخرف صعب.

إنه أمر صعب على الشخص الذي يعاني منه، كما أنه صعب على أسرته.

وهذا لا يختلف بالنسبة لبروس أو بالنسبة لي أو لابنتينا.

عندما يقولون إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل.

من الصعب معرفة ما إذا كان زوجي يدرك فعلا أنه مصاب بالخرف.

أعتقد أن تشخيص إصابته كانت نعمة ونقمة، مجرد معرفة ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل قليلا..

من الجيد أن نفهم أخيرا ما يعاني منه، على الرغم من أن الأمر ما يزال مؤلما.

عندما تعرف ما هو المرض من وجهة نظر طبية، يصبح الأمر منطقيا نوعا ما.

يريد بروس حقا أن نكون سعداء بما هو موجود، ويريد ذلك حقا لي ولعائلتنا.. إنه شخص يستمر في العطاء والحب والصبر..

وكان الممثل الأميركي الشهير اعتزل الفن في مارس 2022، بسبب مشاكل في النطق، قبل أن يتم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، في فبراير الماضي.