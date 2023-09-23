وألحق الانهيار الأرضي أضرارا بالطريق السريع الذي يربط مدينة غوتنبرغ، ثاني أكبر مدن السويد، بأوسلو عاصمة النرويج.

ووقع الانهيار قرب بلدة ستينوسوند الصغيرة، التي تبعد عن غوتنبرغ نحو 50 كيلومترا إلى الشمال، عند الساحل الغربي‭‭ ‬‬للسويد.

وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التأثير الكبير للانزلاق الأرضي، الذي بدا كأنه مزق الطريق.

وقالت خدمة الإنقاذ في غوتنبرغ: "أثر الانهيار الأرضي على مساحة تبلغ 100 متر في 150 مترا تقريبا، وعلى نحو 10 سيارات ومنطقة بها أشجار ومنطقة أعمال ومحطة وقود ومطعم وجبات سريعة".

وأضافت الخدمة: "ساعد أفراد الإطفاء وطائرة هليكوبتر في إخراج عدد من الأشخاص من سياراتهم في منطقة الانهيار".

وذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي تي) أن عدة سيارات وشاحنة سقطت كلها في حفر وتصدعات سببها الانهيار الأرضي.