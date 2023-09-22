وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في بيان "نتألم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدم جهده في سبيل خدمة عشاق المسرحوكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحية أردنية يشار إليها بالبنان".

وأضافت أن الطريفي "كانت له رؤية ومنهج متميز أحبه حضوره والجمهور الأردني والعربي" معتبرة رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني كفنان قدير تميز بأعماله التي ما تزال حاضرة في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.

الطريفي.. مرجعية المسرح الأردني

ولد الطريفي عام 1955 في مدينة الزرقاء وحصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 ثم بدأ منذ 1983 في تدريس فن التمثيل وعمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية.

شارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها (غيوم بلا مطر) و(طوق الأسفلت) و(عبور) وكذلك بعض الأفلام من أبرزها الفيلم الروائي الطويل (بنات عبد الرحمن) والفيلم القصير (إسماعيل).

لعب دورا نقابيا من خلال عضويته في مجلس نقابة الفنانين الأردنيين ونال العديد من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول عام 1991 كما كرمته مهرجانات مسرحية محلية وعربية.