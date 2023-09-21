وأظهر الفيديو تفاصيل الحادثة وكأنها لقطة درامية من أفلام سباق السيارات، حيث كانت سيارة رباعية تقود بسرعة، قبل أن تتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة من الجهة اليمنى.

واصطدمت المركبتان بقوة، مما خلف كرة نارية ضخمة. ولحسن الحظ نجا سائق السيارة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى.

وقالت "ديلي ميل" إلى الحادث وقع عند تقاطع طرق في مقاطعة ستيل، وذلك يوم الثلاثاء في حدود 05:30 صباحا.

واستغرب معلقون من الطريقة التي نجا بها السائق، وقالوا إن الشاحنة كادت "أن تسحق السيارة بالكامل".

وذكر سائق السيارة أنه كان يقود بسرعة للوصول إلى العمل، مشيرا إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت.

ووفقا لتقرير الشرطة، كان كلا السائقين يرتديان أحزمة الأمان ولم يستهلكا الكحول.