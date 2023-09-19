الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه الدسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وحجاج عبد العظيم وحنان يوسف ولبنى ونس، وبدأ عرضه في دور السينما الأسبوع الماضي.

وقالت النقابة في بيان إن الفيلم نال غالبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار، المشكّلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين.

وصوت أعضاء اللجنة على قائمة قصيرة ضمت 5 أفلام، هي "وش فيوش" إخراج وليد الحلفاوي، و"19 ب" إخراج أحمد عبد الله السيد، و"بيت الروبي" إخراج بيتر ميمي، و"الباب الأخضر" إخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة للفيلم المرشح.

وكانت مصر قد أحجمت، العام الماضي، عن ترشيح أي فيلم للمسابقة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة الناطقة بغير الإنجليزية.

ومن المنتظر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر، قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير.

ويقام حفل الأوسكار في العاشر من مارس 2024 بمدينة لوس أنجليس الأميركية.