تفاصيل الجريمة

استدرجت الزوجة لينا نصر الدين زوجها فادي عالية إلى منزل الزوجية الذي كان قد غادره لخلافات عائلية لتناول طبق "ملوخية" وأقدمت على دسّ السمّ له في الطبق ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

وفقا لمصدر في بلدة البساتين الجبلية قضاء عاليه فإن جريمة القتل تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، وتم بعدها نقل جثة المغدور إلى أعالي منطقة رأس الجبل في جرود بلدة عاليه ورميها بعد صب مادة الأسيد عليها لإخفاء معالم الجريمة.

عثرت السلطات الأمنية اللبنانية على الجثة مشوهة، ودفنت الأحد في بلدة البساتين.

بحسب مصادر من الطب الشرعي تحدثت لموقع "سكاي نيوز عربية"، لم تصب الجثة بأي طلق ناري.

تم دفن جثة الزوج القتيل وسط غضب لفّ البلدة والقضاء بأكمله نظرا لوحشية الجريمة.

وقال مصدر أمني متابع لملف الجريمة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الزوجة استدرجت زوجها لتطعمه طعامه المفضل "الملوخية".

وتابع: "بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة شخصين من الجنسية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في عاليه، حيث ألقت عليها مادة الأسيد بهدف تسريع تحلّلها بعد رميها".

وأفاد المصدر أن تشوهات كبيرة أصابت الجثة وهذا يدل على أنه تم التمثيل بها بعد الوفاة.

وقال شقيق المغدور عماد عالية، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن شقيقه الضحية فادي يبلغ من العمر 48 عاما وهو أب لولدين.

وذكر شقيق القتيل التفاصيل التالية: