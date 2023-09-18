وتضاف جزيرة جربة إلى قائمة المواقع التونسية المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة وسوسة والقيروان وكركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.

جزيرة جربة