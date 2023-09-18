ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا، الأحد، عن عمر يناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض، حيث ظل لفترة طويلة على جهاز التنفس الصناعي، حسب قول زوجته المخرجة منال الصيفي.

وحضر تشييع الجثمان عدد من الفنانين من بينهم إلهام شاهين ولبلبة وأحمد سعيد عبد الغني ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي، وماجدة زكي، وماجد المصري، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما كان من بين الحضور عدد من المخرجين أبرزهم علي إدريس وخالد جلال، والإعلامي أسامة منير، والمنتج وجابي خوري، والمطرب حمادة هلال، وغيرهم من الشخصيات العامة والفنية في مصر.

من هو الفنان أشرف مصيلحي؟

لديه أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

عمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية، حتى حصل على أول أعماله الفنية وهو في عمر السادسة والعشرين.

اشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتي فرنسا"، ومسلسل "كلبش" وغيرهم.

بدايته الفنية كانت من خلال مشاركته الفنانة نادية الجندي فيلم "بونو بونو".

قدّم في السينما عدد من الأعمال من بينهم "الأبواب المغلقة"، و"جواز بقرار جمهوري"، و"سحر العيون"، وخالتي فرنسا"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

آخر أفلامه كانت فيلم "هروب مفاجئ" الذي قدمه للجمهور عام 2017.

شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينهم "الصياد"، و"كلبش 3"، و"عوالم خفية"، و"طاقة نور"، و"الباطنية" وغيرها من الأعمال التلفزيونية.

كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم" الذي تم عرضه قبل ثلاث سنوات.

ونعاه عدد من الفنانين على صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وحسين فهمي، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمخرج يسري نصر الله، واصفين رحيله بالمفاجئ والأليم.