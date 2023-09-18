شعر الرجل بألم غريب لتكون الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.

وقد تعافى كلانسكي، وهو أب لخمسة أبناء، بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما: